В США приравняли Бабченко к Хашогги

В миграционной карточке в графе "приглашающая сторона" честно указал: "СБУ". Вот так Аркадий Бабченко, возвращаясь на Украину с так называемого Форума свободной России в литовском Вильнюсе, сдал у себя в Facebook своих же работодателей.

Это, конечно, троллинг. И сам Бабченко — раз уж называет себя фельетонистом — должен оценить. А теперь — о серьёзном. Чуть выше на этой же странице — полная копия интервью, которое он дал одному из скандинавских изданий. И там, чёрным по белому — очень странный пассаж. Или наоборот, совсем не странный для восставшего из мёртвых как бы журналиста.

"Через два года истечет срок действия моего паспорта. До убийства Хашогги я думал, что пойду в российское посольство и сделаю себе новый. Теперь я понял: в российское посольство за новым паспортом я не пойду".

Как говорится — сравнил. Ну, вы догадались, что с чем. Но тут вдруг — очень кстати — обложка журнала Time, на которой "Человек", а вернее, "Люди года", по версии американского издания. "Журналисты, которые пострадали из-за своей профессиональной деятельности".

И всё тот же живой и здоровый Аркадий Бабченко — в одном ряду с всё тем же покойным Джемалем Хашогги.

Стать человеком года, обогнав Дональда Трампа, который на второй строчке — done. Пойду за пивом что ли". Это праздничный пост лауреата. Казалось бы уже знаний об этом персонаже достаточно. Но нет.

Для тех не помнит, Аркадий Бабченко — редкий человек из ныне живущих, который вернулся с того света. Инсценировал свою смерть, а потом с повеления СБУ- восстал из мертвых.

В глазах Запада — герой. Полежал в свиной луже крови и встал в один ряд с журналистом Марией Ресса, который сидит в тюрьме за расследование о расправах над мусульманами-рохинджа в Мьянме. Или на одном уровне с убитым Хашогги.

"Они ставят на одну доску расчлененного убитого, заказанного человека, который говорил то, что думает — с человеком, который представился мертвым, теперь стрижет с этого купоны, и идет за пивом. Даже само обсуждение этого вопроса — кощунственно. Я желаю Бабченко иметь возможность как можно дольше в своей жизни пить пиво. И в конце жизни подумать о том, каким образом его могли поставить на одну доску с человеком, которого чудовищно растерзали", — прокомментировал Никита Михалков, кинорежиссер.

Time заявляет, что Бабченко — фронтовой журналист из России. Только настоящий военкор Александр Коц с такой постановкой вопроса не согласен. Репортажей с войны за последние 10 лет не помнит. В Twitter пишет, что Бабченко больше работал по фронтам исключительно Facebook. Что уж там, у большинства журналистов назвать Аркадия "коллегой" язык не поворачивается.

"Включение в этот список человека, который давно не занимается журналистикой, пишет всякие оскорбительные гадости где-то в соцсетях, который постепенно деградирует, уходит из профессии — это даже вне логики "шпильки Кремлю", вне логики русофобии "эк мы вас подковырнули". Если кто-то действительно пытается как-то изменить жизнь людей и достучаться до властей, то это точно не Аркадий Бабченко, который находится в Киеве и занимается непонятно чем. Собирает деньги себе на пиво", — сообщил Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК.

Получается, что один из "Людей года" по мнению американского издания — явно не борец за правду, а любитель пенного, который бежал из страны, безработный, живущий на пожертвования единомышленников. Проще говоря, раскрученный диванный аналитик.

"Журнал Time наносит оскорбление мировой журналистике. Аркадий Бабченко, после инсценировки своего убийства к журналистике отношения не имеет. На самом деле в мире есть много журналистов, которые рискуя своей жизнью, выполняют свой журналистский долг. Этот список мог бы быть гораздо более длинным. Но место Аркадию Бабченко в нем точно нет", — заявила Вероника Крашенинникова, советник МИА "Россия сегодня".

Что же касается самой премии "Человек года". Проводится ежегодно. Насчитывает 90-летнию историю. Среди номинантов Ганди, Черчилль, Елизавета II, Шарль де Голль, Мартин Лютер Кинг. Авторитетно. И тут вдруг Бабченко. Кажется, что эта фамилия оказалась в списке случайно. Или наоборот — такое решение политизировано?

В имидж американского издания, и особенно премии, сегодня многие перестают верить. Репутация портится, словно у "Оскара", где уже давно статуэтки раздают не за актерскую игру.

"Журналисты и политические элиты Запада стали заложниками антироссийского тренда, который продолжает набирать обороты. Попав полностью в его власть, они, в общем, очень сильно изменили параметры качества, которое требуется для того, чтобы отстаивать претензии в адрес России. Они скатились совсем на мышиный уровень игры", — отметил Андрей Бабицкий, журналист.

Впрочем, кто теперь будет разбираться, за что и кому выдали премию. Если даже на Западе не сильно разбирались, что из себя представляет Бабченко, то теперь ему создали образ. Образ мученика, которого хотели убить, а спецслужбы помогли выжить. И кто здесь главный враг — понятно без лишних слов.