Лига чемпионов. "Ливерпуль" победил "Наполи" и вышел в 1/8 финала

В футбольной Лиге чемпионов завершается групповой этап, по итогам которого определяются участники 1/8 финала. Английский "Ливерпуль" в заключительном шестом туре принимал итальянский "Наполи", одержал победу со счетом 1:0 и вышел в плей-офф турнира.

В составе победителей единственный мяч на 34-й минуте забил Мохаммед Салах. Эта победа позволила "Ливерпулю" опередить "Наполи" в турнирной таблице. У обеих команд по 9 очков, но английский клуб оказался выше благодаря дополнительным показателям. Итальянцы же сыграют в плей-офф Лиги Европы.

В параллельном матче группы "С" французский "Пари Сен-Жермен" в гостях разгромил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 4:1 и в итоге с 11 баллами занял первое место. Клуб из Белграда замкнул турнирную таблицу данного квартета.

Во вторник прошли матчи группы "А". "Боруссия" из Дортмунда в гостях победила "Монако" — 2:0, набрала 13 очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" (0:0) и также вышел в плей-офф, но со второго места. У мадридцев в активе тоже 13 баллов, но они оказались ниже "Боруссии" по результатам очных матчей.

В среду пройдут заключительные матчи в остальных группах. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 декабря в швейцарском Ньоне.