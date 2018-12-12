Страсбургского стрелка должны были арестовать утром, но не застали дома

В настоящее время правоохранители проводят спецоперацию в районе Нойдорф французского города Страсбург. Об этом сообщил местный портал Dernieres nouvelles d'Alsace (DNA).

К настоящему времени сотрудники полиции вынесли дверь дома №5 по улице Эпиналь в районе Нойдорф, где идет полицейская операция. Однако, по последним данным, злоумышленнику снова удалось скрыться.

Как уточняется, неизвестный, устроивший стрельбу неподалеку от рождественской ярмарки в Страсбурге, был в списке подозреваемых в терроризме. Более того, его планировали арестовать утром 11 декабря, но не застали дома.

Число жертв ЧП в центре Страсбурга возросло до четырех человек. Об этом сообщает BFM TV. Ранее сообщалось, что военные открыли перестрелку с преступником и ранили его.

В больницах города активирован чрезвычайный протокол – его применяют в случае терактов, эпидемий и катастроф. В Страсбург выехал глава министерства внутренних дел Франции, передает телеканал "Россия 24".