Тема:

Газовые споры 25 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
12 декабря 201801:46

Европа взвинтила цены на газ для Украины до рекордного уровня

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что средняя цена импорта газа из Европы достигла рекордного уровня — 339 долларов за тысячу кубометров. Сумма рассчитывается во время таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, передает РИА Новости.

Для сравнения, месяцем ранее Киев платил 323 доллара за тысячу кубометров европейского газа. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что газ из ЕС обходится Украине в четыре раза дороже российского.

Украина не закупает российский газ с ноября 2015 года. В 2016-2017 годах Киев не использовал российское топливо для подготовки к отопительному сезону. Вместо этого он закачивал в хранилища газ, приобретенный в Европе по реверсу.

С 2014 года в Стокгольмском арбитраже идет суд между "Газпромом" и "Нафтогазом". Предмет иска – контракты на транзит и поставки голубого топлива. По соглашению от 2009 года в рамках условия "плати и бери" "Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать оговоренное количество газа. Украина данный договор проигнорировала и перестала закупать газ.

Ранее по теме

Сейчас

01:46

Европа взвинтила цены на газ для Украины до рекордного уровня

01:12

Страсбургского стрелка должны были арестовать утром, но не застали дома

01:00

Космонавты добрались до отверстия в обшивке "Союза"

00:37

В московском кафе застрелен человек

00:18

Страсбурский стрелок вступил в бой с военными

00:11

Личность стрелявшего в центре Страсбурга установлена

00:01

Впервые в истории космонавты вскрывают обшивку "Союза"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Страсбургского стрелка должны были арестовать утром, но не застали дома

Страсбургского стрелка должны были арестовать утром, но не застали дома

1 час назад
Космонавты добрались до отверстия в обшивке "Союза"

Космонавты добрались до отверстия в обшивке "Союза"

1 час назад
Европа взвинтила цены на газ для Украины до рекордного уровня

Европа взвинтила цены на газ для Украины до рекордного уровня

1 час назад
В московском кафе застрелен человек

В московском кафе застрелен человек

2 часа назад
Часть январской пенсии россияне получат досрочно

Часть январской пенсии россияне получат досрочно

2 часа назад
"Александр Солженицын. Раскаяние". Смотрите на канале "Россия 1"

"Александр Солженицын. Раскаяние". Смотрите на канале "Россия 1"

6 часов назад
10 самых популярных туристических направлений

10 самых популярных туристических направлений

17 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Опубликовано видео аварийного пуска ракеты С-300

Опубликовано видео аварийного пуска ракеты С-300

4 часа назад
С отшельницей Агафьей Лыковой будет жить на заимке щенок губернатора

С отшельницей Агафьей Лыковой будет жить на заимке щенок губернатора

10 часов назад
Командир украинских провокаторов считает себя невиновным

Командир украинских провокаторов считает себя невиновным

4 часа назад
"Покойник" из Электростали вернулся через 14 лет и потребовал вернуть квартиру

"Покойник" из Электростали вернулся через 14 лет и потребовал вернуть квартиру

8 часов назад
На работу в Винницу: пранкеры разыграли губернатора Калифорнии

На работу в Винницу: пранкеры разыграли губернатора Калифорнии

7 часов назад
Убить за квартиру. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

Убить за квартиру. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

14 часов назад
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

10.12.2018 12:22
Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года

Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года

3 часа назад
В США приравняли Бабченко к Хашогги

В США приравняли Бабченко к Хашогги

4 часа назад
Память об Алексеевой, дело Бутиной и митинги: в Кремле собрался Совет по правам человека

Память об Алексеевой, дело Бутиной и митинги: в Кремле собрался Совет по правам человека

4 часа назад
Мария Бутина признала себя виновной ради скорой свободы

Мария Бутина признала себя виновной ради скорой свободы

4 часа назад
Два российских стратега напугали Запад: "Белые лебеди" долетели до Каракаса

Два российских стратега напугали Запад: "Белые лебеди" долетели до Каракаса

5 часов назад
Путин: Солженицын никому не позволял пренебрежительно говорить о России

Путин: Солженицын никому не позволял пренебрежительно говорить о России

5 часов назад
Чего хотят "желтые жилеты" и сколько это стоит

Чего хотят "желтые жилеты" и сколько это стоит

5 часов назад
Сбербанк может перестать быть банком

Сбербанк может перестать быть банком

8 часов назад
Мэй опоздала к Меркель - заклинило дверь

Мэй опоздала к Меркель - заклинило дверь

8 часов назад
5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника

5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника

8 часов назад
Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года

Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года

9 часов назад
Лучшая подруга Инны Гинкевич увела Дмитрия Исаева, скопировав ее образ

Лучшая подруга Инны Гинкевич увела Дмитрия Исаева, скопировав ее образ

12 часов назад
На вторичном рынке России назревает "война иномарок"

На вторичном рынке России назревает "война иномарок"

12 часов назад
Сказочное преображение: Москва готовится к "Путешествию в Рождество"

Сказочное преображение: Москва готовится к "Путешествию в Рождество"

13 часов назад
В Ford изобрели подогрев для ремней безопасности

В Ford изобрели подогрев для ремней безопасности

13 часов назад
Новый год в Москве: сколько стоит снять квартиру на праздники

Новый год в Москве: сколько стоит снять квартиру на праздники

14 часов назад
Китай запрещает игры по приказу Компартии

Китай запрещает игры по приказу Компартии

15 часов назад
Людям могут начать пересаживать сердца свиней

Людям могут начать пересаживать сердца свиней

15 часов назад
Голосовые сообщения добрались до Instagram

Голосовые сообщения добрались до Instagram

16 часов назад
1,5 миллиарда прослушиваний: "Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века

1,5 миллиарда прослушиваний: "Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века

17 часов назад
Закулисье - в прямом эфире

Закулисье - в прямом эфире

18 часов назад
Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

10.12.2018 09:00