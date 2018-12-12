Задержанная в Канаде топ-менеджер Huawei будет выпущена под залог

Мэн Ваньчжоу, финансовый директор компании Huawei, будет выпущена под залог. Ранее сообщалось о ее задержании властями Канады. Сумма залога составляет 10 миллионов канадских долларов (7,5 миллиона долларов США). Семь миллионов канадских долларов при этом должны быть выплачены наличными, передает РИА Новости.

Освобожденная Ваньчжоу должна будет носить электронный браслет и сдать свои паспорта. Расходы на браслет и наблюдение она оплатит сама. Ее выпускают под залог, так как она "борется с экстрадицией в США". Топ-менеджер Huawei останется в Ванкувере, в одном из двух своих домов. Она не сможет покидать жилище после 23-00 и до 06:00 утра. В качестве поручителей, возможно, будут выступать ее бывшие коллеги, сосед и риэлтор ее мужа.

Ваньчжоу обязана предстать перед судом 6 февраля 2019 года. Если США в течение 60 дней не направят в Ванкувер полностью оформленный запрос на экстрадицию, финдиректора Huawei отпустят.

Мэн Ваньчжоу, заместитель председателя правления компании Huawei и дочь ее основателя Жэнь Чжэнфэя, была задержана 1 декабря. Ее подозревают в нарушении антииранских санкций США. Посольство Китая в Канаде назвало инцидент грубым нарушением прав человека и сделало соответствующие представления Вашингтону и Оттаве.