Виктор Гончаренко: мы приехали в Мадрид с надеждой

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов. В нем армейцы в среду встретятся с мадридским "Реалом" на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Королевский клуб с 12 очками лидирует в таблице группы "G" и уже обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. ЦСКА с 4 баллами идет четвертым и потерял возможность выйти в плей-офф, но российская команда сохраняет шансы пробиться в Лигу Европы.

"Без веры в себя и свою команду нельзя выходить на футбольное поле. – заявил Гончаренко, которого цитирует пресс-служба "красно-синих". — Понятно, что мы приехали сюда с надеждой. Надежда умирает последней. Главная задача — чтобы в раздевалке после игры мы смело смотрели друг другу в глаза. Шансы могут быть с любыми соперниками. Надо их ждать и воспользоваться, если они представятся".