Россия празднует День Конституции

В России празднуется День Конституции. Основной документ был принят четверть века назад, в 1993 году, на фоне противостояния двух ветвей связи: исполнительной и законодательной. За текст Конституции россияне голосовали на референдуме. Год спустя указом президента 12 декабря объявляли государственным праздником, напоминает телеканал "Россия 24".

В Кремле сегодня проведут торжественный прием. Приглашенных — более тысячи. Это министры, представители обеих палат парламента, органов судебной власти, а также ученые, религиозные и общественные деятели. В регионах пройдут концерты. Центризбирком организует общероссийский день приема граждан.