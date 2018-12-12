В парламенте Великобритании готовится вотум недоверия правительству

Фракция консерваторов в парламенте Британии сегодня может проголосовать по вопросу о доверии премьер-министру страны. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал член партии Эндрю Бриджен.

Политик предположил, что комитет, у которого есть право запустить процедуру, уже набрал необходимое количество заявок от парламентариев.

В случае голосования Терезе Мэй, чтобы сохранить пост, нужно будет набрать простое большинство голосов в свою поддержку. Накануне сразу четыре партии призвали лидера лейбористов Джереми Корбина внести запрос о вотуме недоверия правительству, напоминает телеканал "Россия 24".