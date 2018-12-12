Российское Минобороны получило сотый истребитель новейшего поколения Су-35

Министерству обороны России передали сотый истребитель новейшего поколения Су-35. Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, эта партия самолетов была построена в филиале компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре. На этот год поставки завершены, передает телеканал "Россия 24". Контракт был подписан на форуме "Армия" в 2018 году.

Первые истребители этого типа были поставлены на боевое дежурство три года назад. На сегодня это самые современные и эффективные машины фронтовой авиации. Они останутся таковыми до поставки самолетов пятого поколения Су-57.