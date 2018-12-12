Овечкин оформил хет-трик и продлил результативную серию

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Детройт Ред Уингз" и одержал победу со счетом 6:2. Российский нападающий действующего чемпиона Александр Овечкин забросил три шайбы и был признан лучшим игроком встречи.

Другой российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, а вот защитник команды Дмитрий Орлов очков не набрал.

Овечкин набрал баллы за результативность в 12-м матче подряд. Его личный рекорд составляет 13 игр. Кроме того, с 25 голами капитан "Кэпиталз" оторвался от преследователей в снайперской гонке.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Бостон Брюинз" — "Аризона Койотиз" — 4:3; "Баффало Сэйбрз" — "Лос-Анджелес Кингз" — 4:3 ОТ; "Каролина Харрикейнз" — "Торонто Мэйпл Лифс" — 1:4; "Виннипег Джетс" – "Чикаго Блэкхокс"; "Миннесота Уайлд" – "Монреаль Канадиенс" – 7:1; "Нэшвилл Предаторз" – "Оттава Сенаторз" – 3:1.