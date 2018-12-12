На Ставрополье задержан еще один член банды Басаева

В Ставрополье задержан член Банды Басаева. Он принимал участие в нападении у Улус-Керта на позиции Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. 46-летний Шамиль Казбулатов обвиняется в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Следствие ходатайствует в суд о заключении Казбулатова под арест в связи с тяжесть. Совершенных преступлений. Также проверяется его причастность к совершению других преступлений, подчеркнула официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В боях у Улус-Керта под Шатоем 29 февраля и 1 марта погибли 84 российских десантника. Еще четверо были ранены. Нападение на них совершили отряды Шамиля Басаева и Хаттаба. Высоту 776 отстаивала шестая рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Сам Шамиль Басаев погиб на минном поле в ночь на 10 июля 2006 года у села Экажево.

29 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России уже сообщал о задержании двух участников нападения на шестую роту псковских десантников в Шатойском районе Чечни в 2000 году. Это 43-летний Нажмудин Дудиев и 41-летний Ибрагим Донашев. Им также были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса — 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В июле 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил участников нападения на десантников Артура Ушаева к 19 годам лишения свободы, а его подельника Руслана Наматова – к 18. Оба отбывают наказание в колонии строгого режима. Ранее девять участников нападения на высоту 776, в том числе гражданин Украины, член "УНА-УНСО" (запрещена в России) Александр Малофеев, были осуждены на длительные сроки лишения свободы.