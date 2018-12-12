Федерация хоккея России и "Норникель" представили программу партнерства

Александр Якушев и Кирилл Капризов, Павел Буре и Павел Дацюк. Ветераны хоккея и игроки, которые сегодня вызываются в сборную России. Все на одной площадке! Это "Связь поколений" – товарищеский матч, организованный в день презентации нового генерального партнера Федерации хоккея России – компании "Норникель" и стратегии ФХР до 2022 года.

Программа дня началась на Малой арене "Парка легенд" со встречи между командами, собранными из звезд разных спортивных эпох и действующих олимпийских чемпионов. Игра получилась суперрезультативной, а счет 10:10 еще раз доказал силу дружбы в хоккейной семье.

Олимпийский чемпион-2018 Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча:

"Это большая честь — играть вместе с легендами. С людьми, на которых ты смотрел и равнялся, когда они добывали золото и прославляли нашу страну. Приятно пообщаться, задать вопросы. Это была великолепная игра и великолепный день. Думаю, не только для меня, но и для многих".

По окончании матча в Музее хоккейной славы прошло подписание партнерского соглашения между "Норникелем" и Федерацией хоккея России, а также презентация стратегии ФХР до 2022 года.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин отметил:

"Мне кажется, что представленная стратегия Федерации хоккея России сильна тем, что она комплексная. Все ее направления важны: и строительство катков, и аналитическая работа, и медицинское обслуживание и система сборов – все. Я считаю, что сейчас самое время всем объединиться, чтобы возродить и укрепить былую славу нашего спорта".

"Норникель" давно поддерживает хоккей: компания несколько лет является партнером Ночной хоккейной лиги, а также Лиги легенд мирового хоккея. Президент "Норникеля" Владимир Потанин сам увлекается хоккеем и регулярно играет в основном составе ветеранской команды ЦСКА.

При поддержке "Норникеля" ФХР будет развивать программу подготовки сборной России к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также компания поддержит спортивные школы, подготовку и повышение квалификаций тренеров, проведение турниров и мастер-классов.

Президент ФХР Владислав Третьяк сказал:

"Очень здорово, что через спорт и бизнес мы можем воспитывать людей. Ведь это тоже одна из важных задач стратегии Федерации. Не все будут профессионалами (Овечкиными, Гусевыми и Капризовыми). Некоторые будут работать в других сферах, но они пройдут через хоккей, настоящую мужскую игру. Поэтому очень хорошо, что помимо тренировок мы также воспитываем человека, социальные проблемы решаем".

Главной целью стратегии на 2022 год руководство Федерации хоккея России объявило победу сборной на Олимпийских играх в Пекине.