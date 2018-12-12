Перестрелка в московском кафе: полиция ищет три машины

В Москве идет розыск преступников, которые накануне вечером устроили стрельбу в кафе на Ленинском проспекте. В результате один человек погиб, еще один был ранен.

Как рассказывают очевидцы, компания молодых людей сидела за столом, в какой-то момент между ними разгорелась ссора, а потом было сделано не менее 12 выстрелов. Несколько пуль повредили стекло автомобиля, припаркованного рядом с рестораном.

Участники конфликта быстро скрылись на трех машинах, забрав с собой пострадавшего. Обстоятельства произошедшего будут расследовать в рамках уголовного дела. В столице объявлен план "Перехват".