Женщина с ребенком убежала от грузовика во время ДТП во Вьетнаме. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент впечатляющей аварии, произошедшей в минувший понедельник, 10 декабря, во вьетнамской провинции Куангнинь на северо-востоке страны.

Водитель грузовика попытался объехать попутный фургон, однако не справился с управлением, разнес разделительное ограждение и выехал на полосу встречного движения, после чего протаранил три легковушки.

В этот момент около припаркованного авто находилась женщина с ребенком на руках. Она своевременно заметила опасность и бросилась прочь, унося малыша. К счастью, ей удалось вовремя покинуть опасное место и разминуться с фурой.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.