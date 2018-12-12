Путин предложил оказывать ветеранам ежегодную матпомощь

Ветеранам Великой Отечественной войны необходимо оказывать дополнительную материальную помощь в преддверии Дня Победы ежегодно, а не только к юбилейным датам, считает президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил, выступая сегодня на заседании российского организационного комитета "Победа". Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах. Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке", — подчеркнул Владимир Путин.

Он также призвал в процессе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне избежать формализма и пошлости.

"К подготовке всех так или иначе связанных с 75-летием мероприятий нужно подходить ответственно, творчески и, конечно, искренне", — указал президент.

Кроме того, глава государства предложил сформировать на площадке оргкомитета "Победа" специальную комиссию по увековечиванию памяти павших при защите Отечества.