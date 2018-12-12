Капитан "Реала" Серхио Рамос пропустит матч с "ЦСКА

В среду ЦСКА проведет заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов в Мадриде с "Реалом". Стало известно, что не сможет сыграть капитан испанского клуба Серхио Рамос.

"Реал" досрочно обеспечил выход из группы, и матч с ЦСКА не имеет большого значения для клубного чемпиона Европы. Учитывая сложный календарь, главный тренер "королевского клуба" Сантьяго Солари предоставил отдых капитану Серхио Рамосу. Также пропустят встречу на "Сантьяго Бернабеу" защитники Серхио Регилон и Начо, полузащитник Каземиро и нападающий Мариано Диас.

К матчу с ЦСКА готовятся вратари Кейлор Навас, Кико Касилья и Тибо Куртуа, полевые игроки Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Хавьер Санчес, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Карим Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес и Винисиус Жуниор. Первый матч, прошедший в Москве, завершился победой ЦСКА 1:0.