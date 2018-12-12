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12 декабря 201815:12

Норвежский лыжник Петтер Нортуг завершил карьеру

EPA

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Петтер Нортуг принял решение о завершении карьеры. 32-летний лыжник выступил с соответствующим заявлением на пресс-конференции.

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Нортуг пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане, а в текущем сезоне не участвует в розыгрыше Кубка мира. Петтер объяснил свое решение накопившейся усталостью.

"Я решил, что больше не стоить тратить силы и энергию на продолжение карьеры. Я хотел изменить ситуацию, но не получилось. Я принял непростое решение, но это лучшее, что я мог сделать", — приводит слова Нортуга "Спорт-Экспресс".

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