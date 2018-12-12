Матч сборных России и Финляндии станет самым посещаемым в истории отечественного хоккея

Встреча сборных России и Финляндии в рамках российского этапа Евротура станет самой посещаемой в истории отечественного хоккея. Матч, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" под открытым небом, соберет аудиторию в 70 тысяч зрителей.

Организаторы встречи рассчитывают, что матч посетят 70 тысяч зрителей. Прежний рекорд 55 тысяч был установлен в 1957 году во время встречи сборных СССР и Швеции. Уже продано 60 тысяч билетов. Продажа билетов продолжается, и матч российской и финской команд может собрать 80 тысяч любителей хоккея.

Матч пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге и будет посвящен столетнему юбилею выдающегося советского тренера Анатолия Тарасова. Сборная России сыграет в ретро-форме.