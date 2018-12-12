Адвокат Кокорина утверждает, что в тюрьме Александр может стать инвалидом

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что пребывание под стражей может сломать карьеру ее клиента и даже привести к хромоте и даже инвалидности. Суд продлил содержание Кокорина и Павла Мамаева под стражей до февраля.

Татьяна Стукалова утверждает, что Кокорин не так давно перенес операции на колене и ахилловом сухожилии. Период реабилитации еще не завершен. Кокорин нуждается в активных тренировках, а это невозможно в СИЗО. В противном случае в прооперированной ноге могут произойти необратимые изменения, который могут стать причиной хромоты и даже инвалидности. Также адвокат обратила внимание, что у Кокорина, как и у большинства профессиональных спортсменов наблюдается гипертрофия сердечной мышцы. И резкое прекращение активных тренировок вызовет негативные последствия.

"Возникает вопрос о том, соразмерны ли последствия изоляции от общества спортсмена в СИЗО, содеянному им — нанесения двух ударов потерпевшему, не повлекших никакого расстройства здоровья, в ответ на оскорбление", — приводи слова Стукаловой "Спорт-Экспресс".