Депутаты предложили наказывать за неуважение к государству в соцсетях
В Госдуму внесен пакет законопроектов о штрафах за распространение в прессе и Интернете заведомо недостоверной информации ("фейковых новостей") под видом правдивых сообщений, которые создают угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.
Кроме того, в Госдуму внесен пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в Сети материалов, которые в неприличной форме выражают неуважение к обществу, государству, официальным символам России и органам власти.
Административные штрафы для граждан могут составить от одной до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Кроме того, согласно одному из законопроектов предложено блокировать ресурс, распространивший такого рода информацию.
Как сообщает РИА Новости, проект был внесен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом, другими сенаторами и некоторыми депутатами.
Клишас напомнил, что законодательство предусматривает ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.
По его словам, Интернет также является общественным пространством, в котором должны "соблюдаться правила допустимого поведения". В этой связи и предлагается дополнить соответствующую статью КоАП "Мелкое хулиганство".
Председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что данные законопроекты до конца сессии депутаты рассматривать "точно не будут", а рассмотрят "не ранее января следующего года".
При этом Крашенинников сообщил, что их комитет внимательно изучит предложения коллег (депутатов и сенаторов) и определится со своей позицией по законопроектам, передает "Интерфакс".
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