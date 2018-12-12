Врывались в квартиры в камуфляже и с ломом: вынесен приговор банде черных риелторов

В Останкинском суде вынесли обвинительный приговор по делу одной из самых жестоких банд черных риелторов. 8 лет заключения получил главарь Владимир Лундгрен. Жертвами квартирных рейдеров, которые орудовали с 2012 года, стали больше 60 москвичей.

В Останкинском суде Москвы огласили приговор Владимиру Лундгрену, главарю одной из самых жестоких группировок черных риелторов. Человеку, который предпочитал входить в помещения без стука, с ломом в руках.

Уже безоружный, в наручниках, под конвоем и в компании двух подельников Лундгрен появился в зале суда. Предпочел не смотреть в глаза своим жертвам. Повернулся спиной и спрятал лицо под капюшоном. Примеру главаря ОПГ последовали и двое других фигурантов уголовного дела — мужчина по фамилии Судак, который взламывал замки на входных дверях, и госпожа Коваленко, на которую позже переписывали квартиры.

Преступная группировка действовала в Москве более 10 лет. Лундгрен с подельниками покупали доли в квартирах пожилых людей. Вскоре объявлялись новые жильцы — так называемые профессиональные соседи. Они буквально выбрасывали основных владельцев на улицу.

Банда Лундгрена громила квартиры до состояния руин. Приходили с ломом и, вероятно, для устрашающего эффекта, в камуфляжной форме. Цель — превратить жизнь людей в кошмар и заставить спасаться бегством, забыв о собственности.

- Мне Лундгрен разорвал сухожилие. Рука не двигается.

Всего на счету банды Лундгрена более 60 отнятых у москвичей квартир. Арестовали рейдеров в 2016 году. Их судят по тяжким статьям "Принуждение к сделке", а также "Шантаж" и "Вымогательство".

Обвинительный приговор судья зачитывал более 2 часов. Коваленко приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Судак отправится за решетку на 4 года. Глава банды Владимир Лундгрен получил 8 лет заключения.