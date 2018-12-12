Ангела Меркель намерена ужесточить санкционную политику в отношении России

На прошедшем в среду заседании Бундестага канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поддержит продление антироссийских санкций. Ожидается, что Германия выступит на предстоящем саммите Евросоюза с предложением продлить санкции из-за событий в Керченском проливе.

"Если мы называем вещи своим именами, мы будем выступать за продление санкций", — заявила Меркель​​​. Фрау канцлерин выразила свою обеспокоенность действиями России против украинских кораблей-нарушителей, а также заявила, что Германия не "приемлет фактических претензий на Азовское море".

Такие заявления Ангелы Меркель не выглядят неожиданными, отмечает РИА Новости. Как уже сообщалось, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер анонсировал намерение США обсудить с европейцами введение очередного пакета антироссийских санкций из-за провокации в Керченском проливе.