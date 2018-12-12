В метро Торонто задержан человек с топором

Полиция канадского города Торонто задержала мужчину с топором на одной из станций сабвэя.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал CTV. По его данным, инцидент случился на станции Spadina, в центральной части города.

Стражи порядка отреагировали на сообщения пассажиров о некоем странном мужчине, размахивающим топором. Он был задержан, пострадавших нет.

Из-за произошедшего поезда торонтского метрополитена некоторое время проезжали Spadina, не высаживая пассажиров.