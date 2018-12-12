12 декабря 201823:17
Пожар на востоке Москвы локализован
Силами МЧС локализован пожар на востоке Москвы.
Проводится лабораторный замер воздуха. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
По предварительным данным, пострадавших нет, передает "Россия 24".
Возгорание площадью 600 квадратных метров произошло на втором этаже кирпичного здания по адресу: улица Сокольнический Вал, дом 1Л.
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