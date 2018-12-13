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13 декабря 201800:19

Баскетбольный Еврокубок: российские клубы побеждают в Европе

twitter.com/lokobasket

В Европе состоялись матчи 9-го тура баскетбольного турнира Еврокубок. Два российских клуба – краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС, добились синхронных побед и гарантировали себе выход из своих групп.

Железнодорожники на своем паркете в Краснодаре принимали хорватскую "Цедевиту" и одержали победу со счетом 80:76. Самым результативным игроком в составе "Локо" стал Матеуш Понитка, набравший 17 очков. Кубанский клуб продолжает занимать 1-ю строчку в группе "Б", досрочно оформив путевку в следующий раунд.

В столице Татарстана УНИКС также оказался негостеприимным и взял верх над испанской "Уникахой". Встреча завершилась минимальной победой казанцев со счетом 87:84. Эррик Макколлум набрал 21 балл и стал самым результативным баскетболистом хозяев. УНИКС также возглавляет группу "D" и уже шагнул в Топ-16.

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