Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 декабря 201805:57

На шахте в Кемеровской области произошло возгорание

На шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области произошло возгорание ленточного конвейера.

В региональном главке МЧС сообщили, что на поверхность выводятся 118 человек. Пострадавших нет.

На месте работают шесть отделений горноспасателей, всего от МЧС — 54 человека и 11 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано, передает ТАСС.

Шахта "Ерунаковская-8" была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года.

Сейчас

05:57

На шахте в Кемеровской области произошло возгорание

04:57

Более двухсот женщин обвиняют известного медиума в изнасиловании

00:01

Мэй заручилась поддержкой однопартийцев и останется премьером Великобритании

23:58

Из Китая вылетел первый рейс "ИрАэро" с туристами "Жемчужной реки"

23:17

Пожар на востоке Москвы локализован

22:46

ЦСКА разгромил "Реал" в Мадриде, но не вышел в Лигу Европы

20:38

Бывшему адвокату Трампа дали три года тюрьмы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлону

Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлону

1 час назад
Тереза Мэй удержалась на посту премьер-министра Великобритании

Тереза Мэй удержалась на посту премьер-министра Великобритании

41 минута назад
Поворот "Жемчужной реки": россияне возвращаются на родину

Поворот "Жемчужной реки": россияне возвращаются на родину

28 минут назад
В Китае "расспросили" еще одного канадца, и тот пропал

В Китае "расспросили" еще одного канадца, и тот пропал

2 часа назад
Марию Бутину навестили российские дипломаты

Марию Бутину навестили российские дипломаты

5 часов назад
Психолог предрек Прохору Шаляпину "обломанные зубки"

Психолог предрек Прохору Шаляпину "обломанные зубки"

12 часов назад
Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

19 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Николая Бурляева нашли на улице

Николая Бурляева нашли на улице

16 часов назад
ЦСКА разгромил "Реал" в Мадриде, но не вышел в Лигу Европы

ЦСКА разгромил "Реал" в Мадриде, но не вышел в Лигу Европы

7 часов назад
Госавтоинспекция взяла паузу на внесение изменений в ПДД

Госавтоинспекция взяла паузу на внесение изменений в ПДД

3 часа назад
Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

1 час назад
История с выселением онкобольных детей дошла до Кремля

История с выселением онкобольных детей дошла до Кремля

5 часов назад
Теперь можно не бояться шпионажа через веб-камеру

Теперь можно не бояться шпионажа через веб-камеру

16 часов назад
"Школа PUBG Mobile": 10 советов для новичков

"Школа PUBG Mobile": 10 советов для новичков

16 часов назад
Защитите хрупкую жизнь Адама от смертельного мрамора

Защитите хрупкую жизнь Адама от смертельного мрамора

18 часов назад
Более двухсот женщин обвиняют известного медиума в изнасиловании

Более двухсот женщин обвиняют известного медиума в изнасиловании

1 час назад
От отца к сыну: Шумахер-младший близок к подписанию контракта с Ferrari

От отца к сыну: Шумахер-младший близок к подписанию контракта с Ferrari

2 часа назад
Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом

Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом

2 часа назад
США потребовали у СБ ООН снова ввести санкции против Ирана

США потребовали у СБ ООН снова ввести санкции против Ирана

4 часа назад
Частная скорая помощь при необходимости может превратиться в такси

Частная скорая помощь при необходимости может превратиться в такси

4 часа назад
"Запили свое жало": семейные разборки Глушаковых снова стали достоянием общественности

"Запили свое жало": семейные разборки Глушаковых снова стали достоянием общественности

5 часов назад
104
Баскетбольный Еврокубок: российские клубы побеждают в Европе

Баскетбольный Еврокубок: российские клубы побеждают в Европе

6 часов назад
Российские "Белые лебеди" 10 часов летали над Карибским морем

Российские "Белые лебеди" 10 часов летали над Карибским морем

7 часов назад
Шум из ничего: кто ополчился на робота Бориса

Шум из ничего: кто ополчился на робота Бориса

8 часов назад
Появилось видео с места нападения на полицейских в Назрани

Появилось видео с места нападения на полицейских в Назрани

9 часов назад
Фильмы с женщинами в главных ролях оказались прибыльнее, чем с мужчинами

Фильмы с женщинами в главных ролях оказались прибыльнее, чем с мужчинами

9 часов назад
Страсбургский стрелок впервые нарушил закон в 13 лет

Страсбургский стрелок впервые нарушил закон в 13 лет

9 часов назад
Google рассказал, что искали россияне в 2018-м

Google рассказал, что искали россияне в 2018-м

10 часов назад
Названы самые безопасные автомобили 2018 года

Названы самые безопасные автомобили 2018 года

11 часов назад
Путин: Конституция России - это живой развивающийся организм

Путин: Конституция России - это живой развивающийся организм

11 часов назад
Новый Volkswagen Passat: первые изображения

Новый Volkswagen Passat: первые изображения

11 часов назад
Анонсирован самый легкий в мире 17-дюймовый ноутбук

Анонсирован самый легкий в мире 17-дюймовый ноутбук

12 часов назад
Депутаты предложили наказывать за неуважение к государству в соцсетях

Депутаты предложили наказывать за неуважение к государству в соцсетях

13 часов назад
В Россию приехал внедорожник за 25 млн рублей

В Россию приехал внедорожник за 25 млн рублей

13 часов назад
Стартовала реформа техосмотра: штраф за езду без ТО составит 2000 рублей

Стартовала реформа техосмотра: штраф за езду без ТО составит 2000 рублей

16 часов назад
Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS. Часть вторая

Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS. Часть вторая

16 часов назад
Авдотья Смирнова снимет сериал о Вертинском

Авдотья Смирнова снимет сериал о Вертинском

16 часов назад
Полеты новейших истребителей МиГ-35. Эксклюзивное видео Минобороны

Полеты новейших истребителей МиГ-35. Эксклюзивное видео Минобороны

18 часов назад
Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-Pace

Сгорел первый электрокроссовер Jaguar I-Pace

18 часов назад
Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга

Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга

18 часов назад
Человечество потратило еще 60 миллиардов часов на "просмотр игр"

Человечество потратило еще 60 миллиардов часов на "просмотр игр"

19 часов назад
15 лучших советских мультфильмов о зиме

15 лучших советских мультфильмов о зиме

20 часов назад
Колонка Андрея Медведева: у Чубайса идеология колонизатора

Колонка Андрея Медведева: у Чубайса идеология колонизатора

11.12.2018 23:05
Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

10.12.2018 09:00