На шахте в Кемеровской области произошло возгорание

На шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области произошло возгорание ленточного конвейера.

В региональном главке МЧС сообщили, что на поверхность выводятся 118 человек. Пострадавших нет.

На месте работают шесть отделений горноспасателей, всего от МЧС — 54 человека и 11 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано, передает ТАСС.

Шахта "Ерунаковская-8" была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года.