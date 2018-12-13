Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски по итогам матчей шести туров футбольной Лиги чемпионов стал лучшим бомбардиром группового этапа. В списке самых результативных игроков он обошел аргентинца Лионеля Месси из "Барселоны".

Польский форвард забил в 6 встречах 8 мячей, в то время как показатель Месси – 6 голов в 4 поединках. Третью строчку рейтинга делят Эдин Джеко из "Ромы" и Душан Тадич из "Аякса", в активе которых по 5 мячей.

Напомним, что групповой этап Лиги чемпионов завершился и теперь 16 команд продолжат борьбу в 1/8 финала, которая пройдет весной 2019 года. В числе таких команд нет российских клубов, которые впервые за последние 11 лет не смогли пробиться в евровесну.