Малкин не спас "Питтсбург" от поражения "Чикаго"

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей "Питтсбург Пингвинз" на выезде крупно проиграл "Чикаго Блэкхоукс". Итоговый счет 3:6 в пользу "черных ястребов".

"Пингвины" ни разу не смогли выйти в счете вперед, на протяжении всего поединка находясь в роли догоняющих. Не помог своему клубу российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. Его показатель полезности составил -4, он провел на льду 17 минут 58 секунд, за которые нанес 4 броска по воротам и заработал одно двухминутное удаление.

"Чикаго" благодаря домашнему успеху прервало свою неудачную серию, состоявшую из 8 восьми поражений. Они набрали 25 очков, которые позволили "пингвинам" покинуть последнее место в турнирной таблице НХЛ. "Питтсбург" с 32 баллами располагается на 8-й позиции в Восточной конференции.

В остальных поединках дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома проиграл "Вегас Голден Найтс" (2:3), а "Калгари Флэймз" оказался менее гостеприимным и в овертайме одержал минимальную победу над "Филадельфией Флайерз" – 6:5.