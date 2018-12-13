Дайверы нашли 25-килограммовую кость мамонта на дне реки Тобол

Уникальные находки подарила дайверам из Екатеринбурга экспедиция на реку Тобол. Изучать этот участок до них не брался никто. Слишком сложный ландшафт и сильное течение. Уральцы решились — и не пожалели.

Опытный дайвер Сергей Кондрашин с трудом поднимает 25-килограммовую кость. Огромный фрагмент скелета мамонта — действительно уникальная находка. Обнаружить её удалось на дне реки Тобол в Курганской области.

"Почти час мы размывали его подо льдом, от грунта чтобы можно было освободить. Потом уже завязали веревку и вытащили на поверхность. Возраст можно предполагать где-то 40-50 тысяч лет. Правая плечевая кость мамонта хорошо сохранилась. За исключением сустава", — говорит дайвер, член Русского Географического Общества Сергей Кондрашин.



Участку реки, где обнаружили кость мамонта, дайверы уже дали свое название — "Парк Юрского периода". Здесь на глубине всего трех метров каким-то чудом сохранились сотни фрагментов останков древних бизонов, носорогов и пещерных львов.

"Река Тобол в том месте делала изгиб, поворот и какие-то старые, больные животные просто смывались водой и в конце концов попадали на дно", — пояснил Кондрашин.

Но поднять ценные находки со дна не просто, из-за очень сильного течения и плохой видимости. Нырять здесь могут только опытные дайверы. Уральцы — единственные, кто рискнул изучить этот участок. Уже исследовано около 700 метров.

"Каждый год река вскрывает какой-то слой, какой-то замывает. Вскрыла часть дна древнего океана Тетис. Это и помогает дайверам, открывать все новые и новые тайны древнего мира", — отметил Кондрашин.

"Это зубы древней акулы, которая существовала 32-34 миллионов лет назад. В те времена эти морские обитатели были мельче. И все потому что на месте Урала находился Тугайский холодный пролив. А в такой воде корма для хищных рыб мало".

Все находки дайверы передают в разные музеи Екатеринбурга. А на поиски новых экспонатов собираются отправиться уже в первых числах января 2019 года.