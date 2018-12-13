Звезда бокса Усик встанет против радикалов на защиту Киево-Печерской лавры

Прославленный украинский боксер — абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что он готов встать на сторону монахов в том случае, если радикалы решат захватить Киево-Печерскую лавру.

Так он ответил на вопрос зрителя в эфире телеканала "112 Украина" о том, как отреагирует боксер на силовые действия в отношении канонической Украинской православной церкви.

Усик также сказал, что, по его мнению, не имеет значения, дадут ли Украине томос, "если мы будем такими же злыми, колючими, как сейчас, по отношению к своему соседу".

В этом случае, по мнению прославленного спортсмена, "все так же и будет продолжаться".

Боксер считает, что людям надо искать причину всех бед и неурядиц в себе, а также рассказал, что по совету своего духовника читает Библию и Евангелие.

"Все зависит только от нас", — считает Усик. Он уверен, что "только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное".

Ранее сообщалось, что власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить от Константинополя томос об автокефалии. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии, напоминает РИА Новости.

За такую позицию против канонической Церкви президент Порошенко бросил Службу безопасности Украины. По всей стране проходят обыски, в лаврах — опись имущества, один за другим вызываются на допросы священники, в отношении которых уголовные дела возбуждают десятками.

Александр Усик родился в столице Крыма Симферополе в 1987 году. Боксом занялся довольно поздно – в 15 лет, но быстро добился успехов на любительском уровне, став в итоге чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр 2012 года.

В профессиональном боксе он не потерпел ни одного поражения и в июле 2018 года стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив в финале Всемирной боксерской суперсерии россиянина Мурата Гассиева.

На сегодняшний день Александр Усик – единственный боксер в мире, который владеет чемпионскими поясами ведущих организаций. Политические взгляды Усика далеки от радикальных, он – сторонник мира и дружбы между народами.