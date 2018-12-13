Падение истребителя Hawker Hunter на Гавайях сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент падения истребителя Hawker Hunter около острова Оаху на Гавайях. Пилот участвовавшей в военный учениях "Страж Алоха" воздушной машины успел катапультироваться.

ЧП произошло около 14:30 в среду по местному времени (01:30 четверга по Москве) примерно в 5,5 километра к югу от Гонолулу, откуда и вылетел истребитель. На кадрах видно, что 47-летний пилот катапультировался примерно за 10 секунд до падения Hawker Hunter в океан. Позже его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

О причинах крушения местные власти не распространяются, поскольку боевую машину пока что не подняли со дна.

По данным AP, истребителем управлял гражданский пилот, который по контракту с Национальной гвардией США принимал участие в учениях "Страж Алоха".

После инцидента был закрыт международный аэропорт в Гонолулу, однако спустя пару часов он возобновил прием и отправку рейсов.

Производство британских истребителей Hawker Hunter, как уточняет ТАСС, было прекращено в 1970-х годах, однако они продолжали использоваться королевскими ВМС вплоть до начала 1990-х. В разное время эти самолеты применялись военно-воздушными силами более 20 государств.