Павел Колобков: в 2017 году претензий к нашим биатлонистам не было

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию вокруг российских биатлонистов. Накануне вечером в расположении сборной страны появились австрийские полицейские и предъявили претензии в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

Павел Колобков подтвердил, что "полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Их обвиняют в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года, прошедшем в Австрии. Но за прошедшее время ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы не предъявляли никаких претензий российским биатлонистам", — приводит слова Павла Колобкова пресс-служба министерства спорта.

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал случившееся давлением на российских спортсменов. Парламентарий планирует обратиться в МИД, дабы подготовить необходимые документы с выражением позиции Думы".

Один наших биатлонистов, фигурирующих в списке австрийской полиции, Александр Логинов сказал, что его и других биатлонистов обвиняют " в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то". "Чтобы современному российскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты. Могу на 1000% сказать, то, в чем меня обвиняют, — неправда, и хочу задать риторический вопрос — неужели российские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют", — приводит слова Логинова ТАСС.