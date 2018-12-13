Антон Шипулин: обвинения в мой адрес безосновательны

Российский биатлонист Антон Шипулин отверг обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые австрийской полицией, безосновательным бредом. В настоящее время олимпийский чемпион готовится к сезону в индивидуальном порядке.

"Я никогда в жизни не принимал допинг и не нарушал антидопинговых правил, всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. Никакого объяснения происходящему у меня нет. Продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к биатлону спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу", — написал Антон Шипулин на своей странице в социальной сети.

"Это абсолютно безосновательный бред, не вызывающий ничего, кроме возмущения. Я всегда оставался честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя", — приводит слова Шипулина ТАСС.