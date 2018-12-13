102-летняя австралийка стала самым старым парашютистом в мире

102-летняя жительница Австралии Ирен О'Ши попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самым пожилым человеком в мире, совершившим прыжок с парашютом. Этот прыжок стал третьим для женщины. Первый она совершила в 2016 году, когда ей исполнилось 100 лет, сообщает Telegraph.

По словам австралийки, она прекрасно себя чувствует.

"Точно так же, как и перед предыдущим прыжком", — отметила женщина.

Ирен О'Ши не просто так решила прыгнуть с парашютом в столь преклонном возрасте. Цель ее поступка – собрать средства для исследования болезни моторных нейронов.

От этой болезни 10 лет назад скончалась дочь парашютистки, 67-летняя Шелаг.

"Я скучаю по дочери и хочу помочь людям с аналогичным недугом", — отметила О'Ши.

После своего первого прыжка австралийка собрала 12 тысяч долларов, после второго – в 2018 голу еще почти 10 тысяч.

Ранее звание самого пожилого парашютиста в мире носил 102-летний житель Нью-Джерси Кеннет Мейер, установивший этот рекорд в июле 2017 года.