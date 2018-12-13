Тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на шесть встреч

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не сможет руководить действиями своей команды со скамейки запасных на протяжении трех матчей. Наставник ростовчан дисквалифицирован на шесть (три реальных и три условных) встреч чемпионата России.

В матче 17 тура Российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Ростовом" Валерий Карпин резко отреагировал на решение судьи Сергея Карасева, удалившего двух ростовчан Рагнара Сигурдссона и Александра Гацкана. Он умышленно толкнул резервного судью, после чего был удален судьей со скамейки запасных.

Как заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей, три из которых условно. Кроме того, Карпин оштрафован на 80 тысяч рублей. Установлен испытательный срок – до конца сезона 2018/19.