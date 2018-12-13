Партия "Терминаторов" поставлена в армию досрочно

Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", заказанные российскими военными, поставлены раньше срока. Машины прошли все испытания, официально приняты представителями Минобороны и частично уже переправлены на места постоянного базирования, сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

Как заявил заместитель главы компании Владислав Савельев, своевременное выполнение государственного оборонного заказа – это приоритетная задача "Вертолетов России".

При этом сотрудничество с отечественными силовыми структурами не прекращается. Контракты с военными, Росгвардией или ФСБ – это значительная часть портфеля заказов холдинга. Также "Вертолеты России" обеспечивают сервисное обслуживание и техническую поддержку своей продукции в течение всего цикла ее жизни, добавил управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" Леонид Белых.

Ми-8АМТШ может использоваться и в качестве транспорта, и для огневой поддержки. Кабина экипажа защищена бронеплитами. На специальных балках подвешивают блоки неуправляемых ракет и артиллерийские контейнеры с 23-миллиметровыми пушками. Кроме того, вертолет имеет до 8 огневых точек для десантников, откуда они могут стрелять из автоматов и пулеметов.