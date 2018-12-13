Кофе в метро: будут ли штрафы?

Кофе с собой, но не за турникеты: в Мосгордуме предлагают увеличить штрафы для любителей выпить кофе в метро. Сторонники запрета считают, что кофе из стаканчика может пролиться — например, при торможении поезда. Но подобные опасения разделяют далеко не все.

Светлану в этом киоске на станции "Китай-город" уже давно знают в лицо. Она здесь постоянный покупатель. Каждое утро — стандартный заказ: капучино с сиропом. Выпивает его, пока едет в метро.

- Ты пьешь кофе и бодришься, пока ты едешь на работу.

В Москве все больше тех, кто предпочитают перекусывать на бегу. Купить кофе сейчас можно почти в каждом переходе — в автоматах или небольших кафе.

- Двойной эспрессо с корицей!

Но при всей любви к этому напитку некоторые видят в нем опасность. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, например, считает, что люди со стаканчиками кофе в общественном транспорте, в частности, метро, могут навредить пассажирам.

"Ситуация может так сложиться, что она будет не в их пользу и не в пользу тех, кто оказывается рядом — а все-таки мы делаем комфортные поезда. Как женщина мне говорила: я смотрю, кто-то зашел с этим стаканчиком, я стараюсь отойти в сторону. Потому что, не дай Бог, резкое торможение бывает достаточно часто", — объясняет депутат.



По правилам метрополитена, находиться на его территории с продуктами, в том числе напитками, строго запрещено. В случае их несоблюдения нарушителей ждет штраф в размере 100 рублей. Проведем эксперимент. Сейчас час пик. Посмотрим, сделает ли нам кто-то замечание, и как отреагируют в вагоне на наш стакан с кофе.

На станции к нам никто не подошел. Заходим в вагон. На наш открытый стакан с кофе также никто не обращает внимания.

- Меня это, если честно, не напрягает — главное, чтобы они его не выкидывали где-то на пути железнодорожные.

Тех, кто против, оказалось гораздо меньше.

- Когда кофе выливается на твой белый воротник, потому что тебя кто-то толкнул локтем — это потрясающе!

- Я не хочу, чтобы на меня это плеснуло!

Моду на напитки "с собой" диктует ритм жизни. В столице он особенно интенсивный.

"Появился такой новый образ модного, энергичного, успешного человека, который идет по улице с красивым, ярким стаканом", — говорит менеджер по обучению сотрудников сети кофеен Мария Береснева.

За последний год в переходах стали открываться кофейни одна за другой.

"Если запретить кофе в метро, мы теряем работу, люди теряют бодрость. Ни в коем случае кофе запрещать нельзя — наконец-то наша страна уже переходит на уровень, когда люди познают, что такое кофе", — объясняет сотрудник одной из них.

Будут ли ограничения на доступ в метро с кофе — вопрос открытый. То же касается и увеличения штрафа за этот напиток в общественном транспорте. Но пока москвичи лишь плотнее прижимают крышки к стаканам и продолжают пить свой утренний кофе на бегу.