В Москве открылась первая в России фабрика цифровой печати на ткани

От водородных двигателей до пуховиков, которые выдерживают 80-градусный мороз: все это — разработки резидентов столичного технопарка "Калибр", их уже больше полусотни. А теперь запустили еще и инновационную текстильную фабрику. В мире ежегодно производят 32 миллиона километров ткани с орнаментом, и только шесть процентов — по технологии цифровой печати, которая теперь есть и в Москве.

Принтер для печати на ткани аккуратно наносит краску на шелк. В час он может напечатать до 300 метров готовой продукции.

"Мы можем печатать на хлопке, на льне, на шелке, на любой ткани, любая основа может взяться, она специально подготовленная, и здесь мы можем печатать неограниченное количество цветов", — рассказала генеральный директор текстильного предприятия Елена Лялина.

Открытие первой в России фабрики цифровой печати на ткани уже назвали революцией в мире текстильной индустрии. Раньше рисунок на ткань наносился при помощи клише, и каждый цвет — поочередно. Теперь все цвета появляются разом. Запустить принтер можно даже со смартфона.

"Нам нужен теперь просто правильно подготовленный файл. И при этой технологии управление этими станками можно производить удаленно, и с телефона, и это — одна из самых главных технологических революций, которые сейчас произошли в текстиле", — говорит основатель текстильного производства Александра Калошина.

Когда рисунок уже нанесен на материал, его закрепляют при помощи пара в специальном агрегате, далее ткань промывают водой разной температуры.

В открытии новой линии участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел и другие производства в технопарке "Калибр".

"Действительно один из самых лучших технопарков — даже, мне кажется, не потому, что он уже такой, а потому, что у него такая серьезная программа развития, и акционеры двигаются, вкладывают деньги и развиваются", — говорит мэр столицы.

Налоговые льготы, которые правительство Москвы предоставило предприятиям технопарка, уже окупились. Объем частных инвестиций за ближайшие три года составит почти три миллиарда рублей.