Шоссе в Германии перекрыли из-за "дождя" из купюр

Немецкая полиция временно перекрыла участок автомагистрали А-98 в федеральной земле Баден-Вюртемберг после "дождя" из денежных купюр.

Как передает ТАСС, об этом сообщила британская корпорация Би-би-си, ссылаясь на местные власти.

Стражи порядка перекрыли движение после сообщения одного из автомобилистов о ситуации на автобане, по которому разлетались денежные знаки.

Всего же было собрано около 900 евро, а также найден пустой бумажник.

Сотрудник пресс-службы полицейского участка города Фрайбург Йорг Кифер считает, что владелец кошелька мог положить его на крышу автомобиля и, забыв о нем, отправиться в путь.

Полицейские не знают, кто владелец купюр, так как в найденном бумажнике не оказалось никаких сведений, позволяющих установить личность владельца.

Кифер призвал рассеянного водителя дать знать о себе, подчеркнув, что для этого ему необходимо будет назвать точную сумму потери, чтобы полиция могла определить, является ли он настоящим владельцем кошелька.