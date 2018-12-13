13 декабря 201818:58
Защитник "Спартака" Боккетти подтвердил свое задержание на таможне
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти подтвердил свое задержание на таможне аэропорта "Шереметьево". Футболист пытался провести через границу трое не указанных в декларации наручных часов.
Накануне таможенники обнаружили у футболиста три экземпляра часов, не указанных в декларации, что является нарушением законодательства. Сообщалось, что этим футболистом был защитник "Спартака" Самюэль Жиго. Но тот отрицал случившееся. Зато другой спартаковец Сальваторе Боккетти признал факт своего задержания.
Сальваторе сообщил, что не знал о необходимости декларировать часы. Боккетти готов заплатить штраф за свою ошибку. При этом он не считает себя контрабандистом.
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