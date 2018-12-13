13 декабря 201819:40
Лионель Месси может перейти в "Интер"
Миланский "Интер" ведет переговоры с "Барселоной" по поводу перехода капитана испанского клуба Лионеля Месси. Эту информацию подтвердил итальянский агент Алессио Сундис.
Согласно информации "Спорт-Экспресс", Сундис обменивался письмами с генеральным директором "Барселоны" и отцом Месси. По словам агента, переговоры дают повод для оптимизма. У аргентинца есть шанс оказаться в Серии А.
Единственный итальянский клуб, который может позволить себе приобрести Месси – "Интер". Миланцы хотят сделать то, что осуществил "Ювентус", купив у "Реала" Криштиану Роналду. Кроме того, в 1997 году "Интер" уже приобретал у "Барселоны" их главную звезду – бразильца Роналдо.
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