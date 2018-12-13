Стал известен состав "Спартака" в матче с "Вильярреалом"

В четверг "Спартак" проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы с испанским "Вильярреалом". Стали известны стартовые составы команд.

В составе москвичей с первых минут начнут встречу вратарь Александр Максименко, защитник Николай Рассказов и полузащитник Александр Ломовицкий. Полностью состав красно-белых выглядит следующим образом: Александр Максименко – Николай Рассказов, Игорь Кутепов, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо – Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Денис Глушаков, Софьян Ханни – Луиз Адриано, Зе Луиш. В запасе: Александр Селихов, Марко Петкович, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Александр Ташаев, Педро Роша

Состав "Вильярреала": Фернандес — Коста, Руиз, Алваро, Гаспар — Касерес, Форнальс, Фуего, Чуквезе — Экамби, Морено. Запасные: Асенхо, Мори, Бакка, Тригуэрос, Педраса, Касорла, Лаюн. Перед заключительным туром у "Вильярреала" и "Рапида" по 7 очков. "Рейнджерс" набрал 6 очков, "Спартак" – 5.