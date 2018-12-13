Опубликована виртуальная реконструкция Древнего Рима

Европейские историки и программисты завершили работу над масштабным проектом, который представляет собой онлайн-реконструкцию Древнего Рима, каким он был в 320 году нашей эры. Ученые выбрали именно этот период, так как о нем сохранилось больше всего информации.

Теперь "погулять" по Древнему Риму может любой, у кого есть компьютер, смартфон, планшет, а также доступ к Интернету. Если у вас есть VR-очки, эффект погружения будет более полным.

На сайте около 7 тысяч памятников и домов, которые можно изучить с высоты птичьего полета. До 2020 года ученые обещают добавить на сайт Пантеон и Колизей. Сейчас подробно исследовать можно Римский форум и базилику Максенция.

Интересно, что создание виртуальной реконструкции Рима было задумано еще в 1974 году, однако тогда воплотить эту идею мешали слабые технологии. На разработку виртуального Древнего Рима было потрачено 3 миллиона долларов.