Макрон сохранил доверие парламента

Депутаты Национального собрания Франции отклонили предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировали в нижней палаты парламента Пятой республики, подчеркнув, что вотум недоверия кабмину был отклонен, поскольку данное решение не набрало необходимых 289 голосов. За это решение высказалось из 577 парламентариев только 70.

Данное решение инициировали представители оппозиционных левых партий — Социалистической партии, "Непокоренной Франции" и Французской коммунистической партии, которые располагают в Национальном собрании лишь 62 мандатами. В то же время пропрезидентская фракция "Вперед, республика!" насчитывает 309 депутатов.

10 декабря в телеобращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон известил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Например, с 2019 в стране на 100 евро будет увеличен ежемесячный МРОТ, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.