Олег Кононов: "Вильярреалу" улыбнулась удача со "Спартаком"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после проигранного матча "Вильярреалу" в рамках заключительного тура группового раунда Лиги Европы признался, что остался неудовлетворенным результатов в Испании.

"Мы совершали много ошибок в начале матча и пропустили. Однако после пропущенного гола мы выровняли игру и создали опасные моменты, но не смогли забить из выгодных позиций. В целом, игра была равной и команды демонстрировали неплохой футбол. Испанцам улыбнулась удача и они забили дважды".

"Я ставлю высокие задачи перед собой, и результатом остался не удовлетворен, — приводит слова Кононова Спорт24.Ru. – Для того, чтобы побеждать в таких матчах, которые похожи на финал, нужна психологическая, функциональная и тактическая подготовка".

Напомним, что "Спартак" проиграл "Вильярреалу" со счетом 0:2 и покинул розыгрыш Лиги Европы.