Глава французской полиции подтвердил гибель Шарифа Шеката

Террорист, который расстрелял прохожих возле рождественской ярмарки в Страсбурге, ликвидирован в ходе спецоперации. Это подтвердил министр внутренних дел Франции в ходе спешно созванной пресс-конференции.

"Команда специализированной полевой бригады в составе трех сотрудников национальной полиции увидела человека, разгуливающего по улице Лазарэ. Этот человек соответствовал описанию разыскиваемого с вечера вторника. Они его задержали. В момент его задержания он оказал сопротивление полиции, открыв огонь. Правоохранительные органы незамедлительно ответили и нейтрализовали агрессора. Я информировал президента республики и премьер-министра", — сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.