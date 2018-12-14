Brexit: переговоры Евросоюза с Великобританией провалились

В Брюсселе завершился саммит ЕС по Brexit. В итоговом заявлении по итогам переговоров отмечается, что переговоры с Соединенным Королевством не увенчались успехом, и соглашение не может быть принято. Но Европа надеется на установление как можно более тесных отношений с Великобританией после выхода последней из ЕС.

"ЕС остается привержен соглашению и намерен осуществить его ратификацию. Возобновление переговоров не обсуждается", — цитирует ТАСС итоговый документ, в котором подчеркивается намерение ЕС "установить с Великобританией после Brexit настолько тесные отношения, насколько возможно".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула зал заседания в Брюсселе задолго до окончания переговоров и, проигнорировав вопросы прессы, уехала.