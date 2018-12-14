Смерть среди айсбергов: два человека погибли на американской станции в Антарктиде

Двое рабочих погибли во вторник на антарктической станции Мак-Мердо в результате инцидента. Они проводили техосмотр системы пожаротушения в здании, где расположен генератор, запитывающий электричеством радиостанцию.

Погибших обнаружил пилот вертолета, ожидавший окончания их работы. Причины их смерти выясняются, подозрений на преступление пока не выявлено. Погибшие, имена которых не названы, были субподрядчиками крупной фирмы Leidos, которая была нанята Антарктической программой США.

Мак-Мердо – самая крупная станция в Антарктиде, там постоянно живет около 1200 ученых и исследователей, сообщает РИА Новости.