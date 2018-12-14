По всей стране стартовал благотворительный марафон "Елка добра"

Участники акции исполняют новогодние желания воспитанников интернатов и детей с ограниченными возможностями. Во Владивостоке праздник ребятам устроили известные люди Приморского края, в том числе врио губернатора Олег Кожемяко, и простые жители.

Все они объединились в так называемую "Команду добра", сообщает телеканал "Россия 24". Во время специального утренника участники марафона снимали с елки игрушки, внутри которых были имена детей. Теперь каждый из них до конца года получит подарок. А сегодня все они получили сладости и яркие впечатления.