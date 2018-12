Первый дубль Свечникова в НХЛ не спас "Каролину" от поражения "Монреалю"

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников оформил первый дубль в своей заокеанской карьере. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 18-летний россиянин забросил две шайбы в ворота "Монреаль Канадиенс" и стал второй звездой матча.

Однако его стараний не хватило для победы "ураганов". На его дубль, а также шайбы Джейккоба Славина и Себастьяна Ахо "канадцы" нашли сразу шесть контраргументов в виде дубля Джеффа Питри и голы Мэттью Пеки, Брендана Галлахера, Арттури Лехконена и Эндрю Шоу. Встреча завершилась поражением "Каролины" со счетом 4:6.

Second goal of the night for @ASvechnikov_37 pic.twitter.com/PMp7hCdv4N